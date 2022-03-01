Uzņēmumu katalogs
Shopmonkey
Shopmonkey Algas

Shopmonkey algas svārstās no $120,600 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $299,088 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shopmonkey. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Biznesa operācijas
$176K
Produkta dizainers
$121K
Pārdošana
$141K

Programmatūras inženieris
$145K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$299K
Nevar atrast savu amatu?

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shopmonkey, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $299,088. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shopmonkey, ir $145,270.

