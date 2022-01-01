Uzņēmumu katalogs
Shopee
Šopī Algas

Shopee algas svārstās no $13,594 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa attīstība zemākajā līmenī līdz $231,746 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Šopī. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

AI inženieris

Produkta vadītājs
Median $74.9K
Datu analītiķis
Median $57K

Biznesa analītiķis
Median $75.8K
Biznesa attīstība
Median $13.6K
Datu zinātnieks
Median $91.2K
Produkta dizainers
Median $49.1K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $74.8K

Tehnisko projektu vadītājs

Cilvēkresursi
Median $54.8K
Finanšu analītiķis
Median $60K
Mārketings
Median $44.5K
Projektu vadītājs
Median $38.7K
Personāla atlases speciālists
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Grāmatvedis
$49.8K
Biznesa operācijas
$46.9K
Biznesa operāciju vadītājs
$44.7K
Ģeoloģijas inženieris
$174K
Grafiskais dizainers
$71.2K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$44.2K
Juridiskais
$98K
Pārdošana
$41.3K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$225K
UX pētnieks
$102K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Shopee uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

La compensació total anual mitjana reportada a Shopee és $70,340.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Shopee

Citi resursi