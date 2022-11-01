Uzņēmumu katalogs
ShopBack Algas

ShopBack algas svārstās no $15,900 kopējā atlīdzībā gadā UX pētnieks zemākajā līmenī līdz $388,746 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ShopBack. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $54.4K
Produkta vadītājs
Median $120K
Biznesa analītiķis
$44.3K

Biznesa attīstība
$50.7K
Mārketings
$49K
Produkta dizainers
$74.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$389K
UX pētnieks
$15.9K
Akciņu iegūšanas grafiks

5%

G 1

25%

G 2

70%

G 3

ShopBack uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 5% tiek iegūtas 1st-G (5.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 70% tiek iegūtas 3rd-G (70.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ShopBack, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $388,746. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ShopBack, ir $52,503.

