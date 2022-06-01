Uzņēmumu katalogs
SHL
SHL Algas

SHL algas svārstās no $17,555 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $248,750 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SHL. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $17.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $60.7K
Mārketings
$249K

Produkta vadītājs
$47.7K
Pārdošana
$42.3K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SHL, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $248,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SHL, ir $47,739.

