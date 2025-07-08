Uzņēmumu katalogs
Shipwire, a CEVA Logistics Company Algas

Shipwire, a CEVA Logistics Company mediānā alga ir $223,875 Programmatūras inženierijas menedžeris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shipwire, a CEVA Logistics Company. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Programmatūras inženierijas menedžeris
$224K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shipwire, a CEVA Logistics Company, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shipwire, a CEVA Logistics Company, ir $223,875.

