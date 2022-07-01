Uzņēmumu katalogs
Shipwell
Shipwell Algas

Shipwell algas svārstās no $96,900 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $201,000 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shipwell. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $115K

Backend programmatūras inženieris

Klientu panākumi
$102K
Datu zinātnes vadītājs
$201K

Produkta dizainers
$96.9K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$161K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shipwell, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shipwell, ir $115,000.

