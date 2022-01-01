Uzņēmumu katalogs
Shipt
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Shipt Algas

Shipt algas svārstās no $41,078 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $362,875 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shipt. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produkta vadītājs
Median $147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produkta dizainers
Median $110K

UX dizainers

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $195K
Grāmatvedis
$128K
Biznesa analītiķis
$76.9K
Klientu apkalpošana
$41.1K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $88.2K
Produkta dizaina vadītājs
$201K
Programmu vadītājs
$167K
Kiberdrošības analītiķis
Median $170K
Risinājumu arhitekts
$99.1K
Tehnisko programmu vadītājs
$121K
UX pētnieks
$162K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shipt, ir Datu zinātnieks at the L5 level ar gada kopējo atlīdzību $362,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shipt, ir $152,898.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Shipt

Saistītie uzņēmumi

  • Postmates
  • Collective Health
  • Avvo
  • Turo
  • Carbon Health
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi