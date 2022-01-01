Uzņēmumu katalogs
Shipsy
Shipsy Algas

Shipsy algas svārstās no $16,858 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $24,178 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shipsy. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $24.2K
Klientu apkalpošana
$16.9K
Produkta vadītājs
$22.2K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shipsy, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $24,178. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shipsy, ir $22,163.

