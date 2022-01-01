Uzņēmumu katalogs
Shippo Algas

Shippo algas svārstās no $94,525 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $326,360 Biznesa operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shippo. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/18/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $180K

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $220K
Biznesa operācijas
$326K

Biznesa operāciju vadītājs
$198K
Juridiskais
$171K
Produkta dizainers
$196K
Produkta vadītājs
$196K
Personāla atlases speciālists
$94.5K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Shippo uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shippo, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $326,360. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shippo, ir $196,015.

