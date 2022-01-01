Uzņēmumu katalogs
ShipBob
ShipBob Algas

ShipBob algas svārstās no $24,430 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $215,321 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ShipBob. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/30/2025

Programmatūras inženieris
Median $171K
Biznesa analītiķis
$142K
Datu zinātnieks
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkta dizaineris
$149K
Produkta menedžeris
Median $115K
Projektu menedžeris
$59.2K
Pārdošana
$214K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$193K
Risinājumu arhitekts
$215K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ShipBob, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $215,321. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ShipBob, ir $149,250.

