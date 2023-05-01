Uzņēmumu katalogs
ShiftKey Algas

ShiftKey algas svārstās no $73,975 kopējā atlīdzībā gadā Cybersecurity Analyst zemākajā līmenī līdz $176,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ShiftKey. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Programmatūras inženieris
Median $115K
Produkta dizainers
Median $165K

UX dizainers

Produkta vadītājs
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ShiftKey, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $176,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ShiftKey, ir $140,000.

