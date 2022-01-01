Uzņēmumu katalogs
Shield AI
Shield AI Algas

Shield AI algas svārstās no $100,000 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $391,950 Biznesa operāciju vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shield AI. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/14/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Aparatūras inženieris
Median $100K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $289K

Kosmosa inženieris
$166K
Biznesa operāciju vadītājs
$392K
Biznesa attīstība
$130K
Datu zinātnieks
$382K
Mehānikas inženieris
$105K
Produkta vadītājs
$182K
Personāla atlases speciālists
$161K
Tehnisko programmu vadītājs
$182K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Shield AI uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shield AI, ir Biznesa operāciju vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $391,950. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shield AI, ir $165,408.

