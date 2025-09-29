Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in United States ServiceTitan svārstās no $247K year Senior Software Engineer I līmenim līdz $200K year Senior Software Engineer II līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $226K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceTitan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

ServiceTitan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

The highest paying salary package reported for a Programmatūras inženieris at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $292,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Programmatūras inženieris role in United States is $224,000.

