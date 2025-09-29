Uzņēmumu katalogs
ServiceTitan
ServiceTitan Personāla atlases speciālists Algas

Mediānā Personāla atlases speciālists atlīdzības in United States pakete ServiceTitan kopā ir $140K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceTitan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Mediānais pakete
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Kopā gadā
$140K
Līmenis
L4
Pamatalga
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonuss
$20K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ServiceTitan?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

ServiceTitan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



The highest paying salary package reported for a Personāla atlases speciālists at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $221,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Personāla atlases speciālists role in United States is $140,000.

