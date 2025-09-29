Uzņēmumu katalogs
Vidējā Biznesa operācijas kopējā atlīdzība ServiceTitan svārstās no $277K līdz $386K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceTitan kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$297K - $350K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$277K$297K$350K$386K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

ServiceTitan uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

The highest paying salary package reported for a Biznesa operācijas at ServiceTitan sits at a yearly total compensation of $386,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Biznesa operācijas role is $277,200.

