ServiceNow
  • Algas
  • UX pētnieks

  • Visas UX pētnieks algas

ServiceNow UX pētnieks Algas

UX pētnieks atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $152K year IC2 līmenim līdz $258K year IC4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $177K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$152K
$124K
$17.4K
$9.9K
IC3
$181K
$141K
$29K
$11.2K
IC4
$258K
$178K
$75K
$5K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots UX pētnieks pozīcijai ServiceNow in United States, ir gada kopējā atlīdzība $314,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ServiceNow UX pētnieks pozīcijai in United States, ir $169,700.

