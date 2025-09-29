Uzņēmumu katalogs
ServiceNow
ServiceNow Tehniskais rakstnieks Algas

Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹41.4K - ₹48.7K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹38.6K₹41.4K₹48.7K₹53.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

ServiceNow in IndiaTehniskais rakstnieks最高薪酬方案，年度總薪酬為₹53,770。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ServiceNowTehniskais rakstnieks職位 in India年度總薪酬中位數為₹38,604。

