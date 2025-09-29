Risinājumu arhitekts atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $105K year IC1 līmenim līdz $347K year IC6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $270K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
