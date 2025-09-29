Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in India ServiceNow svārstās no ₹102K year M3 līmenim līdz ₹175K year M5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹114K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
