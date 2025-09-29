Uzņēmumu katalogs
ServiceNow
  • Algas
  • Sales Enablement

  • Visas Sales Enablement algas

ServiceNow Sales Enablement Algas

Vidējā Sales Enablement kopējā atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $249K līdz $348K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$270K - $327K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$249K$270K$327K$348K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Sales Enablement at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $348,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the jobFamilies.Sales Enablement role in United States is $249,000.

