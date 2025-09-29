Uzņēmumu katalogs
ServiceNow Produkta vadītājs Algas

Produkta vadītājs atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $111K year IC1 līmenim līdz $768K year IC7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $335K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
Associate Product Manager
$111K
$96K
$10.9K
$4.3K
IC2
Product Manager
$165K
$134K
$17.5K
$13.3K
IC3
Senior Product Manager
$217K
$172K
$30.1K
$15.7K
IC4
Principal Product Manager
$276K
$196K
$56.7K
$23.5K
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus

Eksportēt datus
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



