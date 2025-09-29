Mārketings atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $90.2K year IC1 līmenim līdz $417K year IC6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $235K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
$90.2K
$86.4K
$0
$3.8K
IC2
$150K
$120K
$17.5K
$12.5K
IC3
$144K
$118K
$15K
$11.3K
IC4
$231K
$167K
$42.1K
$21.7K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
