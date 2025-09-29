Uzņēmumu katalogs
ServiceNow
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
ServiceNow Cilvēkresursi Algas

Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in United States ServiceNow svārstās no $215K līdz $306K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$245K - $290K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$215K$245K$290K$306K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Cilvēkresursi datis par ServiceNow lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai ServiceNow in United States, ir gada kopējā atlīdzība $305,900. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ServiceNow Cilvēkresursi pozīcijai in United States, ir $215,460.

