Mediānā Biznesa operāciju vadītājs atlīdzības pakete ServiceNow kopā ir $439K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ServiceNow kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Mediānais pakete
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Kopā gadā
$439K
Līmenis
IC5
Pamatalga
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonuss
$44K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
18 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā ServiceNow?

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ServiceNow uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa operāciju vadītājs pozīcijai ServiceNow, ir gada kopējā atlīdzība $517,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ServiceNow Biznesa operāciju vadītājs pozīcijai, ir $386,500.

