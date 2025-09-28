Uzņēmumu katalogs
Mediānā Cilvēkresursi atlīdzības in United States pakete Sequoia kopā ir $235K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sequoia kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Mediānais pakete
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Kopā gadā
$235K
Līmenis
Senior
Pamatalga
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$37K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
12 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sequoia?

$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Eksportēt datusSkatīt vakances

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai Sequoia in United States, ir gada kopējā atlīdzība $302,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sequoia Cilvēkresursi pozīcijai in United States, ir $235,000.

