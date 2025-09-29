Uzņēmumu katalogs
Sequoia Capital
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Riska kapitāla investoris

  • Visas Riska kapitāla investoris algas

Sequoia Capital Riska kapitāla investoris Algas

Mediānā Riska kapitāla investoris atlīdzības in United States pakete Sequoia Capital kopā ir $300K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sequoia Capital kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/29/2025

Mediānais pakete
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Kopā gadā
$300K
Līmenis
-
Pamatalga
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Sequoia Capital?

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Riska kapitāla investoris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investoris pozīcijai Sequoia Capital in United States, ir gada kopējā atlīdzība $600,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sequoia Capital Riska kapitāla investoris pozīcijai in United States, ir $300,000.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Sequoia Capital

Saistītie uzņēmumi

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi