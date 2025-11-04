Uzņēmumu katalogs
Sendbird
Sendbird Pārdošana Algas

Vidējā Pārdošana kopējā atlīdzība in India Sendbird svārstās no ₹5.73M līdz ₹8.17M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sendbird kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹6.56M - ₹7.68M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Pārdošana datis par Sendbird lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Sendbird uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Sendbird in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹8,168,741. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sendbird Pārdošana pozīcijai in India, ir ₹5,725,100.

