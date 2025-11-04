Uzņēmumu katalogs
Sendbird
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)

  • Visas Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) algas

Sendbird Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) Algas

Vidējā Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) kopējā atlīdzība Sendbird svārstās no ₩41.81M līdz ₩57.06M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Sendbird kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) datis par Sendbird lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

Block logo
+₩82.28M
Robinhood logo
+₩126.26M
Stripe logo
+₩28.37M
Datadog logo
+₩49.65M
Verily logo
+₩31.21M
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Sendbird uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai Sendbird, ir gada kopējā atlīdzība ₩57,063,840. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sendbird Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT) pozīcijai, ir ₩41,814,021.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Sendbird

Saistītie uzņēmumi

  • Mendix
  • Branding Brand
  • InMobi
  • Biomeme
  • Pendo.io
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi