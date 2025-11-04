Uzņēmumu katalogs
Senao Networks
Senao Networks Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Taiwan pakete Senao Networks kopā ir NT$794K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Senao Networks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Kopā gadā
NT$794K
Līmenis
hidden
Pamatalga
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bonuss
NT$0
Gadi uzņēmumā
0-1 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Senao Networks?
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Senao Networks in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$1,416,754. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Senao Networks Programmatūras inženieris pozīcijai in Taiwan, ir NT$793,903.

Citi resursi