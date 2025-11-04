Uzņēmumu katalogs
Semtech
Semtech Aparatūras inženieris Algas

Mediānā Aparatūras inženieris atlīdzības in Canada pakete Semtech kopā ir CA$155K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Semtech kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$155K
Līmenis
Senir Staff
Pamatalga
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bonuss
CA$22.3K
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Semtech?
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Aparatūras inženieris pozīcijai Semtech in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$171,575. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Semtech Aparatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$111,382.

