Uzņēmumu katalogs
Semtech
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Semtech Algas

Semtech algas svārstās no $47,854 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $110,948 Aparatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Semtech. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
Median $47.9K
Aparatūras inženieris
Median $111K
Produkta dizainers
$103K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Semtech, ir Aparatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $110,948. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Semtech, ir $103,231.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Semtech

Saistītie uzņēmumi

  • Uber
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi