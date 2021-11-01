Uzņēmumu katalogs
Sempra Algas

Sempra algas svārstās no $87,636 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $223,875 Mehānikas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Sempra. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Grāmatvedis
$135K
Biznesa analītiķis
$119K
Datu analītiķis
$87.6K

Elektrotehnikas inženieris
$108K
Mehānikas inženieris
$224K
Projektu vadītājs
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Programmatūras inženieris
$124K
Tehnisko programmu vadītājs
$181K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Sempra, ir Mehānikas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $223,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Sempra, ir $123,970.

