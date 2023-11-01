Uzņēmumu katalogs
Selina
Selina Algas

Selina algas svārstās no $16,318 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $149,250 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Selina. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Cilvēkresursi
$16.3K
Mārketings
$149K
Produkta vadītājs
$86.5K

Programmatūras inženieris
$69.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Selina, ir Mārketings at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $149,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Selina, ir $78,070.

