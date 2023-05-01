Uzņēmumu katalogs
Selfbook
Selfbook Algas

Selfbook algas svārstās no $126,282 kopējā atlīdzībā gadā Grafiskais dizainers zemākajā līmenī līdz $139,300 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Selfbook. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Grafiskais dizainers
$126K
Personāla operācijas
$129K
Programmatūras inženieris
$139K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Selfbook, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $139,300. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Selfbook, ir $129,350.

