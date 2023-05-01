Uzņēmumu katalogs
Self Algas

Self algas svārstās no $8,437 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $752,555 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Self. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Programmatūras inženieris
Median $120K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Grāmatvedis
$9.4K
Administratīvais asistents
$103K

Biznesa operācijas
$201K
Datu analītiķis
$8.4K
Aparatūras inženieris
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Vadības konsultants
$71.4K
Mārketings
$106K
Produkta dizainers
$100K
Produkta vadītājs
$753K
Projektu vadītājs
$131K
Pārdošana
$23.2K
Tehnisko programmu vadītājs
$249K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Self, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $752,555. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Self, ir $104,849.

