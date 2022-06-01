Uzņēmumu katalogs
SEI
SEI Algas

SEI algas svārstās no $65,097 kopējā atlīdzībā gadā Finanšu analītiķis zemākajā līmenī līdz $194,025 Datu zinātnieks augstākajā līmenī.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Grāmatvedis
$65.1K
Datu zinātnieks
$194K
Finanšu analītiķis
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Vadības konsultants
$149K
Produkta vadītājs
$112K
Programmatūras inženieris
$154K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SEI, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $194,025. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SEI, ir $149,250.

