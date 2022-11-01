Uzņēmumu katalogs
SEI Investments
SEI Investments Algas

SEI Investments algas svārstās no $24,556 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $155,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SEI Investments. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Biznesa analītiķis
Median $100K
Produkta vadītājs
Median $155K
Programmatūras inženieris
Median $24.6K

Grāmatvedis
$74.6K
Administratīvais asistents
$42.9K
Biznesa operācijas
$49.2K
Finanšu analītiķis
$50K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SEI Investments, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $155,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SEI Investments, ir $49,980.

