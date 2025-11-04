Uzņēmumu katalogs
Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in India pakete Securonix kopā ir ₹1.04M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Securonix kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.04M
Līmenis
L1
Pamatalga
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
1 Gads
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Securonix in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,825,005. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Securonix Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹1,041,355.

