Security Compass
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas menedžeris

  • Visas Programmatūras inženierijas menedžeris algas

Security Compass Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in Canada pakete Security Compass kopā ir CA$181K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Security Compass kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$181K
Līmenis
L3
Pamatalga
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$4.6K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
11 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Security Compass in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$183,708. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Security Compass Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in Canada, ir CA$180,881.

