Mediānā Kiberdrošības analītiķis atlīdzības pakete Secureworks kopā ir $138K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Secureworks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Kopā gadā
$138K
Līmenis
Senior Advisor
Pamatalga
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$8K
Gadi uzņēmumā
7 Gadi
Darba pieredze
8 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Jaunākie algu pieteikumi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kiberdrošības analītiķis pozīcijai Secureworks, ir gada kopējā atlīdzība $218,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Secureworks Kiberdrošības analītiķis pozīcijai, ir $131,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Secureworks

