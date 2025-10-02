Uzņēmumu katalogs
Scotiabank Tehnisko programmu vadītājs Algas Greater Toronto Area

Mediānā Tehnisko programmu vadītājs atlīdzības in Greater Toronto Area pakete Scotiabank kopā ir CA$126K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Scotiabank
Technical Program Manager
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$126K
Līmenis
L8
Pamatalga
CA$126K
Stock (/yr)
CA$0
Bonuss
CA$0
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Scotiabank?

CA$225K

The highest paying salary package reported for a Tehnisko programmu vadītājs at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$295,971. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Tehnisko programmu vadītājs role in Greater Toronto Area is CA$158,413.

