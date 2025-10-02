Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in Greater Toronto Area Scotiabank svārstās no CA$126K year līdz CA$181K. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$138K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***