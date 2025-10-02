Uzņēmumu katalogs
Scotiabank
Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Toronto Area Scotiabank svārstās no CA$90.2K year L6 līmenim līdz CA$184K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
(Iesācēju līmenis)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Scotiabank?

Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Tīmekļa izstrādātājs

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Scotiabank in Greater Toronto Area, ir gada kopējā atlīdzība CA$184,151. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Scotiabank Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Toronto Area, ir CA$115,063.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Scotiabank

