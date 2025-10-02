Programmatūras inženieris atlīdzība in Colombia Scotiabank svārstās no COP 184.06M year L6 līmenim līdz COP 130.87M year L7 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Colombia pakete kopā ir COP 130.15M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
