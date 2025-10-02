Uzņēmumu katalogs
Scotiabank
  • Greater Toronto Area

Scotiabank Pārdošana Algas Greater Toronto Area

Mediānā Pārdošana atlīdzības in Greater Toronto Area pakete Scotiabank kopā ir CA$216K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Kopā gadā
CA$216K
Līmenis
-
Pamatalga
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Bonuss
CA$32.7K
Gadi uzņēmumā
15 Gadi
Darba pieredze
15 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Scotiabank?

CA$225K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Pārdošana hos Scotiabank in Greater Toronto Area ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$252,460. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Scotiabank for Pārdošana rollen in Greater Toronto Area er CA$181,704.

Saistītie uzņēmumi

Citi resursi