Produkta vadītājs atlīdzība in Greater Toronto Area Scotiabank svārstās no CA$116K year L7 līmenim līdz CA$141K year L8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$124K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
