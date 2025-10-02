Biznesa analītiķis atlīdzība in Greater Toronto Area Scotiabank svārstās no CA$87.3K year L6 līmenim līdz CA$134K year L8 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Toronto Area pakete kopā ir CA$99.1K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scotiabank kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
