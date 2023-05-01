Uzņēmumu katalogs
SCORE
SCORE Algas

SCORE algas svārstās no $60,992 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $187,926 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem SCORE. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $122K
Datu zinātnieks
$146K
Produkta dizainers
$61K

Produkta vadītājs
$183K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$188K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots SCORE, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $187,926. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots SCORE, ir $145,725.

Citi resursi