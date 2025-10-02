Uzņēmumu katalogs
Schibsted
Schibsted Programmatūras inženieris Algas Greater Oslo Region

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Oslo Region pakete Schibsted kopā ir NOK 782K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Schibsted kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Kopā gadā
NOK 782K
Līmenis
Senior
Pamatalga
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonuss
NOK 0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
7 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Schibsted?

NOK 1.62M

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
