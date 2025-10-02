Uzņēmumu katalogs
Scandit
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

  • Greater Zurich Area

Scandit Programmatūras inženieris Algas Greater Zurich Area

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Zurich Area pakete Scandit kopā ir CHF 136K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Scandit kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Kopā gadā
CHF 136K
Līmenis
L3
Pamatalga
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonuss
CHF 5.1K
Gadi uzņēmumā
5-10 Gadi
Darba pieredze
5-10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Scandit?

CHF 134K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam CHF 25.1K+ (dažreiz CHF 251K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Scandit in Greater Zurich AreaProgrammatūras inženieris职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CHF 146,053。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Scandit in Greater Zurich AreaProgrammatūras inženieris职位的年度总薪酬中位数为CHF 137,243。

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Scandit

Saistītie uzņēmumi

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi